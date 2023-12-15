На судне в Красном море начался пожар после атаки со стороны Йемена

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Красном море загорелось судно после воздушного удара из контролируемой мятежниками-хуситами части Йемена. Об этом сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на американское официальное лицо.

Грузовое судно Al Jasrah, шедшее под флагом Либерии, было атаковано либо беспилотником, либо ракетой, сообщает агентство. На данный момент неизвестно, пострадали ли в результате атаки члены экипажа. Представители хуситов пока не комментировали произошедшее.

Также в ночь на пятницу Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что с контролируемой хуситами территории была выпущена баллистическая ракета в направлении международного судоходного пути к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. Накануне об этом сообщали западные СМИ. Позже хуситы пригрозили находящемуся в это время в проливе грузовому судну Maersk Gibraltar, идущему под флагом Гонконга, дальнейшими атаками.

В инцидент с Maersk Gibraltar не были вовлечены американские военные корабли, однако в CENTCOM заявили, что США продолжают следить за ситуацией, так как эти атаки угрожают безопасности международного судоходства.

Йеменские хуситы ранее пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.