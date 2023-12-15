Европейский суд встал на сторону Amazon в налоговом споре с ЕК

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Европейский суд встал на сторону Amazon.com Inc. в споре с Еврокомиссией (ЕК), обвинявшей американскую компанию в занижении суммы налоговых выплат.

Решение суда высшей инстанции является окончательным и ставит точку в давнем споре. Еще в 2021 году европейский суд общей юрисдикции аннулировал решение ЕК от 2017 года, в соответствии с которым Amazon должна была выплатить Люксембургу 250 млн евро в виде налогов. Тогда суд пришел к заключению, что европейский регулятор не предоставил доказательств того, что Amazon получала незаконную поддержку от Люксембурга.

В четверг Европейский суд утвердил это решение.

"Суд подтверждает, что ЕК не установила, что подход к налогообложению Amazon в Люксембурге был государственной поддержкой, несовместимой с требованиями внутреннего рынка ЕС", - говорится в заявлении суда.

Разбирательство касалось, в частности, налоговой структуры, использовавшейся Amazon в Европе. Интернет-ритейлер проводил все свои продажи в Евросоюзе через операционную компанию Amazon EU SARL, которая выплачивала роялти зарегистрированной в Люксембурге материнской компании – Amazon Europe Holding Technologies SCS – и вычитала сумму роялти из налогооблагаемого дохода.

Еврокомиссия посчитала, что Amazon завышала сумму роялти, чтобы снизить размер налогооблагаемого дохода. Такую возможность, по мнению регулятора, компании давало налоговое соглашение с властями Люксембурга, заключенное в 2003 году и продленное в 2011 году. В связи с этим ЕК потребовала от Amazon компенсировать Люксембургу недоплаченные налоги на сумму 250 млн евро плюс проценты за восемь лет.

Amazon, которая с тех пор уже изменила структуру операций в Европе, заявляла в период разбирательств, что "не пользовалась особым отношением властей Люксембурга и платила налоги в полном соответствии с законодательством страны и международным налоговым законодательством".

Amazon, комментируя решение высшего европейского суда, вновь заявила, что "следовала всем действовавшим законам и не получала какого-то особого обращения" от Люксембурга.

Акции Amazon прибавляют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 75,5%.