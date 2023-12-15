ВКС РФ нанесли удар по боевикам, готовившим диверсии на объектах газовой инфраструктуры Сирии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Силы ВКС России в Сирии нанесли групповой авиационный удар по укрытиям боевиков, готовивших диверсии на объектах нефтегазовой инфраструктуры, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"По данным, поступившим в ЦПВС, боевики незаконных вооруженных формирований планировали диверсии на объектах нефтегазовой инфраструктуры, дорожной сети и в местах дислокации правительственных войск Сирии", - сообщил Кулить на брифинге в пятницу.

"В целях предотвращения вооруженных провокаций силами ВКС России нанесен групповой авиационный удар по выявленным укрытиям боевиков в пустыне "Белая", - сказал он.

Кулить также заявил, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает полеты с нарушением воздушного пространства Сирии. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции", - сказал Кулить.