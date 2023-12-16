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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Замглавы МИД КНДР и Китая провели переговоры в Пекине

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы МИД КНДР Пак Мён Хо и его коллега из КНР Сунь Вэйдун встретились накануне в Пекине с целью обсудить наращивание стратегических отношений двух стран, сообщает в субботу агентство ЦТАК.

"На переговорах стороны обменялись мнениями об укреплении двусторонних связей в 2024 году, когда КНДР и КНР отметят 75-летие установления дипломатических отношений. Также обсуждали вопросы, представляющие интерес для обеих сторон, и тему усиления стратегического сотрудничества стран в будущем", - отмечает ЦТАК.

В свою очередь южнокорейское агентство Yonhap поясняет, что речь идет о редком визите представителя северокорейских властей в Китай в период, который последовал за закрытием КНДР границы в 2020 году из-за угрозы COVID-19.

По данным Yonhap, предыдущая подобная поездка, о которой сообщало ЦТАК, прошла в сентябре 2019 года: тогда в Пекин прибыл директор главного политического управления Корейской народной армии Ким Су Гиль.

В сентябре 2023 года делегация КНР во главе с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Гочжуном приезжала в Северную Корею на празднества в честь 75-летия основания КНДР.

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