Три человека погибли в Тунисе во время ремонта древней стены

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей мере три человека погибли, еще двое получили ранения в результате обрушения древней стены в центральной части Кайруана (Тунис), сообщает AFP.

30-метровый участок стены рухнул на землю во время реставрации исторического объекта, сообщили в департаменте гражданской защиты. Погибли рабочие, которые вели восстановительные работы. По словам представителя департамента, обрушение могло произойти в связи с сильными дождями в районе Старого города.

Кайруан, основанный в 670 году нашей эры, является одним из священных городов Северной Африки и ведущей туристической достопримечательностью. В 1988 году он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.