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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

В Чили стартовал референдум по проекту новой Конституции

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Референдум, на который вынесен проект новой Конституции, начался в Чили в воскресенье, передает чилийское радио.

По его данным, в голосовании могут принять участие 15 млн человек.

Этот проект, подготовленный консерваторами, в случае поддержки придет на смену Конституции, хотя в нее и вносили поправки, действующей со времен, когда страной правил Аугусто Пиночет (1973-1990 годы).

Год назад чилийцы отвергли проект Конституции, предложенный левыми.

Чили
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