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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Военные Тайваня засекли два китайских аэростата вблизи острова

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В оборонном ведомстве Тайваня в понедельник сообщили, что военные наблюдали накануне недалеко от острова два аэростата КНР, которые пересекли разделительную линию в Тайваньском проливе, отделяющую зоны под контролем Пекина и Тайбэя.

"Аэростаты двигались на восток, и пропали из поля зрения соответственно в 4:03 и 9:43 в воскресенье", - приводит Channel News Asia выдержки из заявления ведомства.

Аэростаты заметили в 204 км к северо-западу от города Цзилун, расположенного на северном побережье острова. Согласно предварительному анализу тайваньских военных, эти объекты являлись метеозондами.

8 декабря в Тайбэе также сообщали о пролете аэростата КНР над разделительной линией. Примерно в то же время удалось обнаружить в этой зоне 27 летательных аппаратов ВВС КНР, включая истребители, самолет-разведчик, транспортный самолет и БПЛА.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Китайские СМИ отмечают, что Пекин заявляет о суверенитете Китая над Тайваньским проливом. В свою очередь США и власти Тайваня утверждают, что этот пролив является международным водным путем.

Китай Тайвань
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