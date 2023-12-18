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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Глава МИД Китая на встрече с представителем КНДР выразил поддержку Пхеньяну

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД КНР Ван И в понедельник на встрече с замглавой МИД КНДР Пак Мён Хо заверил его в поддержке Пекином Северной Кореи, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление китайского внешнеполитического ведомства.

При этом в понедельник утром КНДР произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, всего через несколько часов после запуска ракеты малой дальности.

"Перед лицом нестабильной международной ситуации Китай и Северная Корея всегда твердо поддерживали и доверяли друг другу, демонстрируя стратегическую значимость дружественного сотрудничества", - подчеркнул Ван И.

Ван И заверил Пак Мён Хо, что Пекин "готов работать с Северной Кореей над укреплением коммуникации и координации, над углублением обмена и сотрудничества в различных сферах, готов способствовать продолжительному и стабильному развитию китайско-корейских дружественных партнерских отношений".

Согласно заявлению МИД КНР, стороны во время встречи обменялись взглядами "по вопросам, представляющим общий интерес". О других деталях переговоров не сообщается.

В субботу агентство ЦТАК сообщило, что Пак Мён Хо и его коллега из КНР Сунь Вэйдун встретились в Пекине в минувшую пятницу с целью обсудить наращивание стратегических отношений двух стран.

Южнокорейское агентство "Рёнхап" тогда поясняло, что речь идет о редком визите представителя северокорейских властей в Китай в период, который последовал за закрытием КНДР границы в 2020 году из-за угрозы COVID-19.

В сентябре 2023 года делегация КНР во главе с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Гочжуном приезжала в Северную Корею на празднества в честь 75-летия основания КНДР.

Ван И КНДР КНР
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