США беспокоят планы производителей электрокаров из КНР строить заводы в Мексике

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Власти США обеспокоены притоком китайских инвестиций в Мексику, в частности, планами строительства заводов в этой стране тремя крупными производителями электромобилей из КНР, пишет Financial Times.

Китайские MG, BYD и Chery провели переговоры с властями Мексики относительно площадок под строительство предприятий в этом году, сообщают источники газеты. Кроме того, еще одна китайская компания планирует построить в Мексике завод по выпуску аккумуляторов стоимостью $12 млрд, отметил один их источников.

Штаты стремятся исключить китайские компоненты из собственных цепочек поставок и уже ввели жесткие ограничения по их использованию в рамках программы Inflation Reduction Act, принятой в 2022 году.

Администрация президента США Джо Байдена опасается, что китайские компании смогут обойти ограничения за счет выпуска продукции в Мексике и наводнят американский рынок более дешевыми электромобилями, отмечает FT.

По данным газеты, представители американских властей высказали свои опасения по поводу китайских инвестиций в ходе встреч с мексиканскими коллегами.

Мексика выиграла в результате глобальной реорганизации каналов снабжения из-за пандемии COVID-19 и торговой войны США с КНР, поскольку страна имеет дешевую рабочую силу и является участником соглашения о свободной торговле (USMCA) с США и Канадой.

MG, принадлежащая SAIC, планирует направить $1,5-2 млрд на строительство завода в Мексике, BYD на первом этапе намерена вложить сотни миллионов долларов, сообщил один из источников.

В настоящее время на долю китайских автомобилей приходится примерно 20% всех продаж машин в Мексике, тогда как шесть лет назад показатель был почти нулевым, отмечает FT.