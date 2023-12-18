Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

IBM купит у германской Software AG платформы для ИИ и облачных вычислений

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines (IBM) договорилась о покупке платформ для интеграции бизнес-данных и приложений StreamSets и webMethods у германской Software AG за 2,13 млрд евро, говорится в пресс-релизе IBM.

Сделка будет оплачена имеющимися денежными средствами. Ее закрытие ожидается во втором квартале 2024 года.

StreamSets позволит американской компании расширить функционал платформы watsonx, включающей решения для работы с данными, обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) и контроля за достоверностью генерируемой такими моделями информации.

В свою очередь, webMethods предоставит клиентам IBM дополнительные возможности в сфере облачных вычислений.

Интеграционные решения критически важны для эффективного развертывания ИИ и модернизации приложений, отмечает IBM. По данным исследовательской фирмы IDC, в 2027 году размер глобального рынка этих решений превысит $18 млрд.

IBM Software AG IDC International Data Corporation
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

FT сообщила о возможном одобрении ЕС в понедельник 12-го пакета санкций против РФ

FT сообщила о возможном одобрении ЕС в понедельник 12-го пакета санкций против РФ

Британское управление сообщило о взрыве возле судна в Красном море

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

Руководство ХАМАС обсудило в Турции дальнейшие шаги в конфликте с Израилем

Руководство ХАМАС обсудило в Турции дальнейшие шаги в конфликте с Израилем

Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты

Правящая коалиция получает большинство в новом составе парламента Сербии

Что произошло за день: воскресенье, 17 декабря

Северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

Северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

СМИ сообщили о запуске Северной Кореей ракеты в сторону Японского моря

СМИ узнали о планах Ллойда Остина объявить об операции против хуситов

СМИ узнали о планах Ллойда Остина объявить об операции против хуситов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });