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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Тюрьмы в Израиле переполнены после начала военной операции в Газе

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Военная операция Израиля в секторе Газа привела к острой нехватке мест в тюрьмах израильского государства, сообщают в понедельник местные СМИ со ссылкой на управлении тюрем Израиля (ШАБАС).

"Среднее количество поступающих к нам заключенных составляет около 200 человек в неделю, на сегодняшний день у нас сидят около 19,6 тыс. заключенных. Наш максимум - 20 тыс., после этого нам будет некуда их девать", - предупредил ответственный за размещение заключенных в ШАБАС Элиасаф Закаи.

По данным израильских СМИ, Комитет национальной безопасности страны 18 декабря обсудит кризис в тюремной системе, возникший вследствие того, что с начала войны с правящей в секторе Газа радикальной группировкой ХАМАС были взяты под стражу тысячи палестинских боевиков.

Министерство национальной безопасности предложило внести поправку в закон о тюрьмах, предусматривающую специальные отпуска для заключенных. Это даст возможность сотрудникам ШАБАСА выпускать заключенных в специальный отпуск продолжительностью до 45 дней с целью облегчить тяжелую нагрузку на тюремные помещения, пишут СМИ.

7 октября боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. С начала операции, по обновленным данным палестинского Минздрава, жертвами израильских ударов в секторе Газа стали свыше 18,7 тыс. человек.

Хроника 07 октября – 18 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль
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