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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Фонд правительства Абу-Даби вложит в акции китайской NIO еще $2,2 млрд

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционный фонд CYVN Holdings правительства Абу-Даби вложит $2,2 млрд в новые акции производителя электромобилей NIO, говорится в сообщении китайской компании.

CYVN подпишется на 294 млн бумаг по цене $7,5 за штуку и выплатит эту сумму денежными средствами, сообщает автопроизводитель. В июле фонд уже инвестировал $738,5 млн в его акции.

ADR NIO на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник дорожают на 11,8%.

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