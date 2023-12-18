Фонд правительства Абу-Даби вложит в акции китайской NIO еще $2,2 млрд

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционный фонд CYVN Holdings правительства Абу-Даби вложит $2,2 млрд в новые акции производителя электромобилей NIO, говорится в сообщении китайской компании.

CYVN подпишется на 294 млн бумаг по цене $7,5 за штуку и выплатит эту сумму денежными средствами, сообщает автопроизводитель. В июле фонд уже инвестировал $738,5 млн в его акции.

ADR NIO на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник дорожают на 11,8%.