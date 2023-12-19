Фондовые индексы США в понедельник продолжили подъем

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в понедельник продолжили подъем.

За прошлую неделю они увеличились на 2,5-2,9%. При этом рынок акций завершил "в плюсе" седьмую неделю подряд, чего не происходило последние шесть лет, отмечает MarketWatch. Это обусловлено ожиданиями, что Федеральная резервная система начнет цикл снижения процентных ставок уже в следующем году.

Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила в понедельник в интервью Financial Times, что финансовые рынки "несколько забегают вперед", рассчитывая на снижение базовой ставки в начале следующего года. Аналогичное мнение в последние дни высказывали и другие представители Федрезерва, включая главу ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и его коллегу из Чикаго Остана Гулсби.

Goldman Sachs в понедельник резко повысил прогноз для Standard & Poor's 500 на 2024 год - до 5100 пунктов с ожидавшихся в ноябре 4700 пунктов. Ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики, а также замедление инфляции окажут поддержку рынку акций, полагают эксперты банка. Они прогнозируют, что прибыль компаний из индекса S&P 500 в 2024 году повысится на 5%, однако допускают, что рост может оказаться существенно лучше, если смягчение ДКП простимулирует экономическую активность.

Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в декабре поднялся до 37 пунктов с 34 пунктов месяцем ранее. Это первый подъем индикатора за пять месяцев. Аналитики в среднем ожидали повышения до 36 пунктов, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Котировки акций United States Steel Corp. по итогам торгов взлетели более чем на 26% (до $49,59) на новости, что крупнейший японский сталепроизводитель Nippon Steel договорился о покупке американской компании примерно за $14,1 млрд. Nippon Steel выплатит по $55 за каждую бумагу US Steel. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2024 года.

ADR китайского производителя электромобилей NIO подскочили в цене на 4,6% после сообщения о том, что инвестиционный фонд CYVN Holdings правительства Абу-Даби вложит еще $2,2 млрд в акции компании.

Бумаги Adobe Inc. подорожали на 2,5% после того, как разработчик программного обеспечения для обработки изображений принял решение отказаться от сделки по покупке владельца сервиса проектирования интерфейсов Figma на фоне противодействия регуляторов.

Цена акций Illumina Inc. повысилась на 1,6%. Компания объявила о продаже разработчика тестов для выявления рака Grail в соответствии с решением Еврокомиссии. Illumina закрыла сделку по покупке Grail в 2021 году, в тот период, когда европейский регулятор осуществлял ее углубленную проверку, что является нарушением антимонопольных правил ЕС. В сентябре 2022 года ЕК приняла решение о запрете сделки, в октябре этого года регулятор потребовал от Illumina выделить Grail в самостоятельную компанию, восстановив ситуацию, существовавшую до закрытия сделки.

Вслед за повышением стоимости нефти подорожали акции нефтепроизводителей Chevron Corp. и Exxon Mobil - на 0,2% и 0,7% соответственно.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился всего на 0,86 пункта и составил 37306,02 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции Procter & Gamble Co. и Walmart Inc., подорожавшие на 1,5%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 21,37 пункта (на 0,45%) и составило 4740,56 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 90,89 пункта (на 0,61%) и достиг 14904,81 пункта.