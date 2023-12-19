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Узбекистан переходит на смешанную систему выборов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал конституционный закон, предусматривающий переход от мажоритарной к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе в республике.

Закон, принятый Законодательной (нижней) палатой парламента 31 октября и одобренный Сенатом 24 ноября, опубликован во вторник в парламентских изданиях страны и тем самым вступил в силу.

Согласно закону, выборы в Законодательную палату проводятся на основе смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системы. Предусматриваются одномандатные и единый избирательные округа, 75 депутатов нижней палаты избираются от одномандатных округов по мажоритарной избирательной системе, а остальные 75 депутатов - от единого округа на основе голосов, отданных политическим партиям по пропорциональной избирательной системе (партийному списку).

"Принятие данного Конституционного закона служит дальнейшему расширению роли политических партий в деятельности парламента и местных представительных органов, созданию правовой основы для внедрения мажоритарно-пропорциональной избирательной системы формирования депутатского корпуса Законодательной палаты", - пояснили "Интерфаксу" в сенате.

До настоящего времени в Узбекистане использовалась мажоритарная избирательная система, при которой избранными считались кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своем избирательном округе. При этом все кандидаты на выборы должны были представлять действующие в стране партии.

Законодательная палата Узбекистана состоит из 150 депутатов. В стране настоящее время действуют пять политических партий.

Узбекистан
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