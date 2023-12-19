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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Активы финансовых институтов Китая выросли на 9,5% в III квартале

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Совокупный объем активов китайских финансовых институтов по состоянию на конец третьего квартала составлял 452,82 трлн юаней ($63,82 трлн), увеличившись за год на 9,5%, по данным Народного банка Китая.

В том числе активы банковского сектора выросли на 9,6% до 409,77 трлн юаней. Активы компаний сектора ценных бумаг повысились на 4,6% и достигли 13,46 трлн юаней.

Страховой сектор зафиксировал рост активов на 10,8% до 29,59 трлн юаней, приводит данные НБК агентство "Синьхуа".

Общий объем обязательств фининститутов страны увеличился за год на 9,7% и составлял на конец сентября 413,3 трлн юаней. В том числе в банковском секторе он вырос на 9,8% до 376,38 трлн юаней, в страховом – на 11,8% до 26,81 трлн юаней, в сфере ценных бумаг – на 4,4% до 10,11 трлн юаней.

Китай
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