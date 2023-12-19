Глава Банка Литвы назвал измученной экономику страны

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Банк Литвы улучшил прогноз экономического развития страны и ожидает, что валовой внутренний продукт в этом году снизится на 0,2%, тогда как в сентябре ожидал падения на 0,6%, при этом глава ЦБ Гедиминас Шимкус назвал экономику страны "измученной".

"Я бы описал экономику Литвы так: измученная трудностями, подавленная, но не теряющая выносливости", - сказал Шимкус на пресс-конференции.

По его словам, у литовской экономики есть потенциал для более быстрого роста, однако ситуация осложняется медленным восстановлением внутреннего и внешнего спроса.

Вялый рост международных рынков не позволяет быстрее восстановить литовскую промышленность, которая в высокой степени ориентирована на экспорт. В следующем году экспорт может увеличиться на 0,5% после спада на 5,3% в текущем году, полагает регулятор.

По прогнозу центробанка, в 2024 году ВВП Литвы вырастет только на 1,8% (сентябрьский прогноз - рост на 2,1%).

Годовая инфляция в 2023 году, как считает Банк Литвы, достигнет 8,8%, а в следующем году должна снизиться до 2,5%. Заработная плата в этом году должна вырасти на 12,2%, в 2024 году - на 9,4%. Безработица ожидается на уровне 6,7% и 6,5% соответственно.

Шимкус отметил, что уровень цен в стране не меняется уже около полугода, инфляция быстро пошла на спад, однако следует учесть и эффект базы, поскольку цены сравниваются с прошлогодними максимумами.

"Инфляция, которая в прошлом году и в начале этого года доминировала в тройке главных экономических тем, в этом году уступила место другим темам, поскольку пламя погашено, но какое-то время потребуется тщательный мониторинг", - заявил он.

"Напряженность в цепочках поставок спала, цены на продовольственное сырье упали, они остаются пусть и высокими, но стабильными. Даже после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на энергоносители незначительно колебались, но существенно не изменились", - добавил он.

По мнению Шимкуса, инфляция будет снижаться за счет более низких цен на энергоносители, однако не так интенсивно из-за подорожания услуг и промышленных товаров.