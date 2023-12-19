Volkswagen согласовал с профсоюзом программу сокращения рабочих мест

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Volkswagen AG (VW) согласовал c профсоюзом трехлетнюю программу оптимизации расходов, предусматривающую сокращение рабочих мест.

Ранее компания сообщила, что нацелена на 20%-е снижение расходов на рабочую силу. Сокращения коснутся, главным образом, административного персонала, говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе VW.

Оптимизация расходов в соответствии с объявленными планами призвана поддержать конкурентоспособность бренда VW. В общей сложности бренд рассчитывает добиться экономии на расходах в размере 10 млрд евро к 2026 году, что должно помочь ему компенсировать негативные последствия инфляции и роста цен на сырье.

Уже в 2024 году экономия, как ожидается, составит около 4 млрд евро.

Кроме того, VW ставит целью увеличить более чем вдвое операционную рентабельность к 2026 году - до 6,5%.

Акции VW прибавляют в цене 0,2% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 16,6%.