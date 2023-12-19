Морские пассажирские перевозки в ЕС выросли на 30% в 2022 году

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Объем морских пассажирских перевозок в Европейском союзе в прошлом году увеличился на 30% и составил 348,6 млн человек по сравнению с 267,9 млн в 2021 году, сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat).

Однако показатель остался примерно на 17% ниже допандемийного 2019 года, отмечается в пресс-релизе.

После устойчивого снижения с 2008 года по 2014 год (за исключением 2013 года) общее количество пассажиров, совершивших посадку и высадку в портах Евросоюза, увеличивалось в 2014-2019 гг. Однако после достижения пикового значения в 418,5 млн пассажиров в 2019 году последовал резкий спад на 45% в 2020 году из-за пандемии.

Пассажиропоток на морских перевозках в 2022 году относительно предыдущего года увеличился в 18 из 21 государства ЕС, по которым имеются данные. Наиболее значительный рост был отмечен в Греции (на 34%), Испании (на 66%), Германии (на 42%) и Франции (на 73%). При этом снижение было зафиксировано в Италии (на 7%) и на Кипре (на 35%).

Всего в двух странах число пассажиров превысило показатель за 2019 год – в Словении и Болгарии.

В пятерку самых загруженных портов вошли четыре средиземноморских и один на Балтике. Гавань в итальянском городе Мессина заняла первое место по пассажиропотоку в прошлом году, обслужив 9,4 млн человек (рост на 14,1%). Далее следуют порты итальянского города Реджо-ди-Калабрия (8,8 млн, +9%), греческого Пирей (8,3 млн, +38,5%), финского Хельсинки (8 млн, +113%), испанского Пальма-де-Майорка (7,7 млн, +32%). Несмотря на повышение загруженности по сравнению с 2021 годом, во всех портах она осталась ниже допандемийного уровня, отмечает Eurostat.