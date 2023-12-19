Более 600 тыс. жителей северо-востока США остались без света после шторма

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Свыше полумиллиона жителей штатов на северо-востоке США остались без электричества после удара мощного шторма по восточному побережью на минувших выходных, пишет газета The Hill.

Так, в штате Мэн более 430 тыс. человек остались без электричества, в Массачусетсе и Коннектикуте в аналогичной ситуации оказались, в общей сложности, более 220 тыс. Бригады коммунальных служб работают над восстановлением электроснабжения, а также расчищают улицы.

Некоторые населенные пункты в штатах вдоль восточного побережья затопило, в некоторых районах закрыты школы. В Вермонте организовали временные приюты для тех, кому негде укрыться от наводнения.

Несколько человек погибли после шторма: по одному погибшему к настоящему моменту насчитывается в штатах Мэн, Нью-Йорк, Массачусетс, Пенсильвания, Южная Каролина. Все они скончались в результате несчастного случая после удара стихии.