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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Анкара и Баку планируют в 2024 году провести заседание МПК

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Анкара и Баку в феврале 2024 года могут провести очередное заседание межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

"Точная дата заседания комиссии пока еще не определена, но она может состояться во второй половине февраля. Для расширения торгово-экономических отношений между двумя странами будет подготовлена новая "дорожная карта", - сказал Йылмаз во вторник в Баку на встрече с предпринимателями.

По его словам, в 2023 году наблюдается рост взаимного товарооборота. В частности, если за 2022 год объем взаимной торговли между Турцией и Азербайджаном составил $6 млрд, то за 10 месяцев 2023 года уже $6,7 млрд. При этом он напомнил, что стоит задача довести объем взаимной торговли до $15 млрд в год.

Йылмаз подчеркнул, что накопленные азербайджанские инвестиции в экономику Турции оцениваются в $19,5 млрд, тогда как турецкие компании вложили в экономику Азербайджана $12 млрд

Вице-президент также добавил, что турецкие строительные компании реализовали в Азербайджане 517 подрядных проектов на общую сумму $18 млрд.

Азербайджан Турция
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