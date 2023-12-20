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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

В немецком химконцерне BASF сменится CEO

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Мартин Брудемюллер уйдет в отставку с постов главного исполнительного директора и председателя совета директоров немецкой химической компании BASF в апреле следующего года, говорится в пресс-релизе компании.

Он проработал на этих должностях почти шесть лет.

Новым главой BASF станет Маркус Камит, с 2017 года входящий в состав её совета директоров. Он работает в компании с 1999 года, он занимал руководящие посты в различных подразделениях и региональных представительствах.

Акции BASF слабо меняются на торгах в среду. С начала года капитализация компании выросла на 4,7%, до почти 42 млрд евро, тогда как германский индекс DAX за этот период прибавил 20%.

BASF
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