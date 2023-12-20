Новое правительство Польши отстранило руководителей государственных СМИ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском объявило в среду об отстранении с занимаемых должностей членов руководства в нескольких государственных СМИ, сообщает Financial Times.

В министерстве культуры Польши отметили, что уволены председатели и члены совета директоров государственных телеканалов, радиостанций и информационных агентств. По данным агентства Associated Press, речь идет о руководителях в Польском радио, в агентстве PAP и новостном телеканале TVP и его интернет-портале TVP Info.

В ведомстве указали, что пошли на этот шаг, чтобы "восстановить беспристрастность" освещения событий.

Туск в ходе своей предвыборной кампании обещал изменить эту систему, чтобы "вернуть общественным СМИ беспристрастность и надежность".

13 декабря Дональд Туск принял присягу в качестве премьера Польши.