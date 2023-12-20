Запасы нефти в США неожиданно выросли на 2,9 млн баррелей на прошлой неделе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,283 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина повысились на 2,71 млн баррелей, дистиллятов – на 1,485 млн баррелей.

Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 1,233 млн баррелей, дистиллятов – на 496 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,686 млн баррелей за неделю, которая завершилась 15 декабря.