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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

США и Британия разъяснили, как не подпасть под санкции при перевозке нефти РФ

США и Британия разъяснили, как не подпасть под санкции при перевозке нефти РФ
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - США и Великобритания, члены Коалиции предельных цен (price cap), выпустили для своих компаний обновленное руководство, чтобы те имели возможность участвовать в морской транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, а также в связанных с этим услугах и не подпасть при этом под санкции.

Коалиция стран G7 и Евросоюза запрещает компаниям перевозить российскую нефть и нефтепродукты, а также оказывать связанные с этим услуги, если нефть продается по цене выше $60 за баррель, премиальные нефтепродукты - выше $100 за баррель, низкопремиальные - выше $45 за баррель.

Так, в своих руководствах правительства дают четкие определения услуг, а также потенциальных участников процесса и документов, которые они должны запрашивать для подтверждения, что российская продукция не продается по цене выше установленного потолка.

Например, под услуги, которые оказываются с условием соблюдения ценового потолка, подпадает "финансирование сделки", но при этом обработка, клиринг или отправка платежей банками не включается в это определение "финансирования", если банк действует исключительно как посредник и не имеет прямого отношения к лицу, оказывающему услуги, связанные с морской транспортировкой российской нефти или российских нефтепродуктов.

Великобритания США нефть РФ
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