Израиль отдал приказ об эвакуации части города Хан-Юнис на юге Газы

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Израиль отдал приказ об эвакуации населения из отдельных районов главного южного города Газы - Хан-Юниса, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Израиль опубликовал карты, на которых отмечены новые районы, подлежащие эвакуации, их площадь охватывает около 20% Хан-Юниса, говорится в сообщении.

По данным УКГВ, до начала боевых действий в этих районах проживали более 110 тыс. человек. Там также находятся 32 лагеря, в которых разместились более 140 тыс. беженцев с севера сектора Газа.

Израильская армия заявила в среду, что "наземные, воздушные и военно-морские операции были проведены против десятков террористов и террористической инфраструктуры" в военных центрах командования и контроля в Хан-Юнисе.