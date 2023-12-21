Авиамаршрут между Сингапуром и Куала-Лумпуром стал самым загруженным в 2023 году

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Маршрут перелета между Сингапуром и Куала-Лумпуром, столицей Малайзии, стал самым популярным в мире по итогам 2023 года. Об этом говорится в рейтинге британской исследовательской компании OAG.

В уходящем году совокупное число доступных кресел в самолетах, летавших по этому маршруту в обе стороны, составило 4,9 млн – в полтора раза больше, чем в 2022 году. Перелет между двумя густонаселенными городами занимает всего около часа.

Второе место занял маршрут Каир - Джедда (4,8 млн доступных кресел, рост на 38% по сравнению с 2022 годом), третье – Гонконг - Тайбэй (4,6 млн, +130%).

Самый резкий рост числа кресел наблюдался на маршруте Сеул - Осака – в 4,5 раза до 4,2 млн, и Сеул - Токио (в 3,3 раза, также до 4,2 млн кресел).

В десятку наиболее популярных у пассажиров направлений также вошли Дубай - Эр-Рияд (4 млн доступных кресел), Джакарта - Сингапур (3,9 млн), Бангкок - Сингапур (3,5 млн) и Бангкок - Сеул (3,4 млн). Единственный маршрут в топ-10 не из Азии – это перелет между Нью-Йорком и Лондоном (3,9 млн кресел, 8-е место).

Аэропорт американской Атланты сохранил первую строчку в рейтинге самых загруженных воздушных гаваней в мире – в 2023 году он обслужил рейсы на 61,2 млн кресел, на 12% больше, чем годом ранее. На втором месте находится аэропорт Дубая (56,5 млн, +25%), на третьем – токийский Ханеда (52,7 млн, +26%), на четвертом – лондонский Хитроу (49,4 млн, +23%).

Единственным новым аэропортом в топ-10 стал китайский Гуанчжоу, занявший десятую строчку с показателем в 43,4 млн кресел на принятых и отправленных рейсах. В 2022 году аэропорт занимал в рейтинге 16-е место.