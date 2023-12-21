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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Лавров заявил о заинтересованности Туниса в расширении поставок зерна из РФ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Тунисская сторона выражает интерес к расширению поставок российского зерна в страну, сообщил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сегодня подтвердили заинтересованность в том, чтобы межправительственная комиссия, которая возобновит свою работу в первом квартале следующего года, все эти процессы держала под наблюдением и там, где необходимо, обеспечивала политический импульс", - сказал он на пресс-конференции в Тунисе.

"Но интерес в расширении поставок нашего зерна налицо, об этом сегодня и президент Туниса говорил. Мы, как вы знаете, к этому готовы, благодаря и труду наших аграриев, и погодным условиям, у нас второй год подряд, даже третий год подряд очень рекордный урожай - не такой, как в прошлом году, но позволяющий обеспечить экспорт практически в рекордных объемах прошлого года", - подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ Тунис
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