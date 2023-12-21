Доходность госбумаг США уже упала ниже прогнозов аналитиков на конец 2024 год

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Неожиданное ралли на рынке гособлигаций США привело к тому, что их доходность уже сейчас находится ниже ожиданий многих банков Уолл-стрит на конец 2024 года, пишет Financial Times.

Когда месяц назад аналитики начали рассылать клиентам прогнозы на следующий год, они были в целом едины во мнении, что цены будут расти на фоне снижения базовых процентных ставок мировыми ЦБ. Однако многие из этих ожиданий оправдались более чем на год раньше, поскольку более сильное, чем предполагалось, ослабление инфляции в США и "голубиные" комментарии представителей Федеральной резервной системы вызвали существенный подъем котировок.

"Это было очень быстрое изменение, потому что ФРС сделала очень быстрый разворот, - отмечает аналитик Bank of America Меган Свибер. - Это говорит о том, насколько рынок зависит от нашего понимания того, как будет действовать ФРС".

Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась более чем на 1 процентный пункт с конца октября из-за усиливающихся ожиданий, что Федрезерв начнет опускать стоимость заимствований уже в марте. При этом рынки сейчас ожидают шесть снижений ставок в следующем году, тогда как в конце октября предполагалось всего три.

Доходность 10-летних госбумаг находится в четверг ниже 3,89% годовых по сравнению с 4,93% в последний рабочий день октября. Эксперты Bank of America, Barclays, Deutsche Bank и Standard Chartered, среди прочих, ожидали уменьшения показателя до 4-4,25% только к концу следующего года.

Результаты ноябрьского опроса свыше 50 аналитиков, проведенного агентством Bloomberg, также указывали на то, что доходность упадет до 4% к концу 2024 года.

Это подчеркивает, насколько недавние движения рынка застали аналитиков врасплох, пишет FT.

Главный аналитик Pictet Asset Management Лука Паолини также придерживался мнения, что доходность снизится до 4% к концу 2024 года. При этом он отметил, что это "был довольно агрессивный" прогноз на момент его опубликования, но с тех пор "многие из ожидавшихся результатов уже произошли".

Между тем Стивен Мейджор из HSBC считает, что центральные банки в значительной степени преуспели в борьбе с инфляцией и им не нужно поддерживать более высокие ставки в 2024 году. "Наш прогноз в размере 3% на конец 2024 года сегодня не выглядит таким глупым, как четыре недели назад", - сказал он.