Уолл-стрит уверенно выросла в четверг

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали новости компаний и статданные, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 205 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 203 тыс., а не 202 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали роста до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Между тем министерство торговли ухудшило оценку роста ВВП США в третьем квартале до 4,9% с 5,2% в пересчете на годовые темпы согласно окончательным данным. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Эксперты не ожидали пересмотра показателя.

Индекс производственной активности, опубликованный Федеральным резервным банком (ФРБ) Филадельфии, в декабре упал до минус 10,5 пункта по сравнению с минус 5,9 пункта месяцем ранее. Рынок в среднем прогнозировал рост до минус 3 пунктов. Отрицательное значение индикатора говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении. Показатель завершил в минусе 17-й месяц из последних 19-ти.

В свою очередь, индекс опережающих экономических показателей США в ноябре потерял 0,5% после снижения на пересмотренный 1% месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. Ноябрьская динамика совпала с консенсус-прогнозом экономистов, опрошенных The Wall Street Journal. Средняя оценка экспертов, которую приводит Trading Economics, предполагала спад на 0,4%.

Индикатор снижается уже 20 месяцев подряд, что указывает на перспективу рецессии в американской экономике. Последний раз столь длинный спад индекса наблюдался в период Великой рецессии (с конца 2007 по 2009 год).

Индекс Conference Board показывает ожидаемое развитие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев. Он рассчитывается на основе десяти основных экономических показателей, семь из которых известны еще до публикации индикатора.

В ноябре 9 из 10 компонентов индекса не изменились или снизились.

Акции CarMax Inc. (SPB: KMX) подорожали на 5,2% в четверг. Компания, занимающаяся продажей подержанных автомобилей, в третьем квартале 2024 фингода увеличила чистую прибыль более чем вдвое, что превзошло ожидания аналитиков.

Капитализация AutoZone (SPB: AZO) Inc., владеющей сетью магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров, повысилась на 0,2% после новостей об увеличении программы обратного выкупа ее акций на $2 млрд.

Рыночная стоимость Micron Technology (SPB: MU) выросла на 8,6%. Производитель чипов памяти увеличил выручку в первом финансовом квартале на 16%, сильнее прогнозов рынка.

Цена бумаг других крупных чипмейкеров также повысилась: Intel Corp. (SPB: INTC) - на 2,9%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,8%.

Котировки акций аэрокосмической Virgin Galactic (SPB: SPCE), днем ранее рухнувшие на 10,6%, поднялись на 4,7%.

Американские депозитарные расписки (ADR) китайского производителя электромобилей NIO (SPB: NIO) также подорожали на 4,7%, несмотря на сообщение WSJ со ссылкой на источники об обсуждении властями США возможности повышения пошлин на ввоз электромобилей из КНР.

Тем временем бумаги Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) потеряли в цене 1,5%, Paramount Global (SPB: PARA) - 2,8%. Издание Axios со ссылкой на источники сообщило о переговорах глав компаний по вопросу их возможного объединения, которое может привести к появлению на американском рынке развлечений игрока с капитализацией порядка $40 млрд.

Рыночная стоимость производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) снизилась на 0,2% после новостей о покупке им поставщика облачных решений Isovalent за неназванную сумму. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2024 года.

Акции Paychex, занимающейся подбором персонала и ведением бухгалтерии малых и средних предприятий, подешевели на 7% на слабой квартальной отчетности.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,87% и составил 37404,35 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 1,03% - до 4746,75 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,26% и составил 14963,87 пункта.