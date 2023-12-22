Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и юань не показали заметных изменений на Московской бирже утром в пятницу, рубль находится в боковом коридоре после просадки по итогам предыдущей сессии в преддверии туристического сезона.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,15 руб./$1 (- 0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 44,13 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени укрепился на Московской бирже на 0,1 коп. - до 12,85 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", равновесие на валютном рынке утром в пятницу связано с разнонаправленными факторами. Рубль ощущает поддержку со стороны экспортеров в период подготовки к налоговым платежам, однако находится под давлением традиционного для конца года спроса на валюту.

В ходе предыдущей сессии рубль обновил минимальные отметки за несколько недель не только на сезонном факторе, но и за счет спекулятивных настроений на фоне состоявшейся 21 декабря экспирации валютных фьючерсных контрактов. Более ощутимую просадку ограничило решение ЦБ России о повышении ключевой ставки и регулирование продажи валютной выручки.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, который провел президент РФ Владимир Путин, заявил о выходе российской экономики на точку равновесия экспорта и импорта.

"Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за доллар. Что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения потребительского и инвестиционного рынков страны", - сказал Белоусов.

Он отметил, что по предварительным итогам года можно сделать оценку об адаптации экономики страны к санкционному давлению.

"За счет выстраивания эффективного взаимодействия с партнерами из дружественных стран и оперативной разработки необходимых инструментов поддержки российских предпринимателей удалось сохранить экспортный потенциал страны. И обеспечить население и предприятия необходимыми товарами и ресурсами", - отметил первый вице-премьер.

Белоусов сообщил, что объем экспортных поставок только на рынки дружественных стран в 2023 году превысил $360 млрд, "увеличившись по сравнению с 2021 годом в физическом выражении на 60%". По его словам, по итогам текущего года российский экспорт в Китай достигнет рекордных значений - более $110 млрд.

Касаясь импорта, Белоусов сообщил, что общий объем импорта (из всех стран - ИФ) уже превысил показатели 2021 года - вырос примерно до $300 млрд.

Он также отметил, что в 2023 году "в расчетах за экспорт и импорт товаров и услуг суммарная доля рубля и национальных валют дружественных стран составит 65%; для сравнения, в 2021 году она составляла лишь 22%".

Кроме того, по его словам, в настоящее время завершается разработка стратегии развития внешнеэкономической деятельности РФ на период до 2030 года, которую планируется утвердить до марта будущего года. Белоусов также сообщил, что экспорт нефти из РФ вырос к уровню 2021 года на 7%, до 250 млн тонн.

"В денежном эквиваленте российский энергетический экспорт практически вышел на показатели 2021-го года и остается на комфортном для бюджета и компаний уровне", - сказал он, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Белоусов отметил, что на данный момент сохраняются поставки энергетических товаров - сжиженного природного газа, трубопроводной нефти и газа, нефтепродуктов, угля - в некоторые недружественные страны.

"Но в целом объем поставок в недружественные страны сократился в три с половиной раза по сравнению с 2021 годом. В том числе, в четыре с половиной раза - в Евросоюз", - подчеркнул он.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $80,16 за баррель, что на 0,97% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,64 за баррель, что на 1,02% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу наблюдается преимущественно позитивный настрой: китайский CSI 300 укрепился на 0,74%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,19%, гонконгский Hang Seng почти не меняется, снижаясь всего на 0,02%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,36%, австралийский индекс S&P/ASX 200 повышается на 0,04%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 1,03%.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали новости компаний и статданные, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 205 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США.

Между тем министерство торговли ухудшило оценку роста ВВП США в третьем квартале до 4,9% с 5,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года.

Индекс производственной активности, опубликованный Федеральным резервным банком (ФРБ) Филадельфии, в декабре упал до минус 10,5 пункта по сравнению с минус 5,9 пункта месяцем ранее. В свою очередь, индекс опережающих экономических показателей США в ноябре потерял 0,5% после снижения на пересмотренный 1% месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board.