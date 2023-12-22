В Турции задержали более 300 человек по подозрению в связях с ИГ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Турецкие власти задержали 304 человека, которых подозревают в связях с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), сообщил в пятницу министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

"В ходе операции "Герои-34" против террористической организации ИГ в 32 провинциях задержаны 304 человека", - приводят западные СМИ слова министра. "Мы продолжим борьбу благодаря активным усилиям наших сил безопасности", - добавил Ерликай.

Большинство задержаний провели в Анкаре, Стамбуле и Измире.

Власти Турции активизировали операции против ИГ и членов курдских формирований после совершенного 1 октября теракта близ главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре. Члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции считают террористической, взяли на себя ответственность за нападение.

После этого в Турции в рамках мер против РПК задержали десятки человек. ВВС Турции атаковали укрытия РПК в горах на севере Ирака; также поступали сообщения об авиаударах в Сирии.

В Анкаре заявляли, что любые инфраструктурные и энергетические объекты под контролем РПК в Сирии и Ираке являются законными целями для турецких военных.