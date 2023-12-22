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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Замгенсека ОДКБ назначен бывший спецпредставитель президента Киргизии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Таалатбек Масадыков назначен заместителем генерального секретаря ОДКБ, сообщила пресс-служба президента Киргизии.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Таалатбек Масадыков назначен на квотную должность заместителя генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2024 года, и освобожден от ранее занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе.

Жапаров принял Масадыкова и обсудил с ним ряд вопросов по приоритетным направлениям работы ОДКБ.

Масадыков с июля 2021 года был заместителем председателя Совета безопасности Киргизии. Также он был специальным представителем президента Киргизии по особым поручениям.

Садыр Жапаров ОДКБ Киргизия Таалатбек Масадыков
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