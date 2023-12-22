В Киргизии изменится государственный флаг

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага, сообщает в пятницу пресс-служба киргизского лидера.

Этим законом изменена форма лучей солнца на флаге Киргизии с волнообразных на прямые.

"Жапаров подписал закон "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики", который был принят парламентом страны 20 декабря", - сообщили в пресс-службе.

Принятым законом также предусмотрено, что все виды официальных документов с изображением государственного флага действуют до окончания срока их действия, а номерные знаки автотранспортных средств и свидетельства о регистрации транспортного средства с изображением флага действуют до принятия соответствующим органом решения об их замене.

Идея изменить элементы флага принадлежит спикеру парламента Нурланбеку Шакиеву и депутату Улану Примову. По их словам, "возникла дилемма" в зрительном восприятии лучей солнца на флаге, так как некоторые воспринимали изображение как цветок подсолнуха.