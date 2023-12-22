Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:01

В Страсбурге выходец из Чечни получил 15 месяцев тюрьмы за пропаганду терроризма

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Житель французского Страсбурга чеченского происхождения осужден в пятницу на 15 месяцев тюрьмы за распространение в соцсетях видеоматериалов, прославляющих идеологию радикального исламизма.

Арестованный на этой неделе 19-летний молодой человек в течение нескольких месяцев распространял видео ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка). Так, в одном из клипов восхвалялись исламистские теракты, произошедшие в Париже и Брюсселе, сообщает газета Le Figaro.

Как отмечает издание, хотя осужденный признал распространение контента, пропагандирующего насилие и ненависть, он отрицал, что подвержен какой-либо религиозной радикализации.

Его аккаунт, посвященный исключительно прославлению джихада, насчитывал в ноябре около тысячи подписчиков. В декабре их число выросло вдвое, уточняет Le Figaro.

Страсбург ИГИЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Москалькова сообщила о первом обмене письмами для военнопленных России и Украины

Москалькова сообщила о первом обмене письмами для военнопленных России и Украины
Обострение палестино-израильского конфликта

СБ ООН принял резолюцию с призывом создавать условия для прекращения огня в Газе

СБ ООН принял резолюцию с призывом создавать условия для прекращения огня в Газе
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о 12 пострадавших в результате атаки дрона в Донецке

В парламенте Турции 26 декабря возобновят обсуждение членства Швеции в НАТО

В парламенте Турции 26 декабря возобновят обсуждение членства Швеции в НАТО

Минфин США сможет дополнительно ограничивать импорт российских алмазов и рыбы

Байден подписал указ о санкциях против банков, помогающих ОПК РФ

Нидерланды начали готовить 18 истребителей F-16 для поставок Украине

Власти Польши заявили о планах усилить границу с Белоруссией

Власти Польши заявили о планах усилить границу с Белоруссией

Boeing передал Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года

Boeing передал Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });