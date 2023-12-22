В Страсбурге выходец из Чечни получил 15 месяцев тюрьмы за пропаганду терроризма

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Житель французского Страсбурга чеченского происхождения осужден в пятницу на 15 месяцев тюрьмы за распространение в соцсетях видеоматериалов, прославляющих идеологию радикального исламизма.

Арестованный на этой неделе 19-летний молодой человек в течение нескольких месяцев распространял видео ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка). Так, в одном из клипов восхвалялись исламистские теракты, произошедшие в Париже и Брюсселе, сообщает газета Le Figaro.

Как отмечает издание, хотя осужденный признал распространение контента, пропагандирующего насилие и ненависть, он отрицал, что подвержен какой-либо религиозной радикализации.

Его аккаунт, посвященный исключительно прославлению джихада, насчитывал в ноябре около тысячи подписчиков. В декабре их число выросло вдвое, уточняет Le Figaro.