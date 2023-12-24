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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

В Сухуме сообщили о нарушении энергоснабжения в четырех районах Абхазии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ураган нарушил энергообеспечение на значительной территории Абхазии, энергетики устраняют последствия стихии, сообщает пресс-служба абхазской компании "Черноморэнерго".

По ее данным, из-за урагана в ночь на воскресенье были обесточены населенные пункты в Гудаутском, Гагрском, Очамчырском и Гулрыпшском районах республики (всего в Абхазии семь районов).

По данным диспетчерской службы компании, большинство аварий к полудню удалось устранить, но в части регионов ремонтные работы продолжаются. В некоторые районы электричество подается по временной схеме.

МЧС и коммунальные службы городов республики устраняют последствия заторов на дорогах, возникших из-за падения деревьев.

Сухум Абхазия
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