В Сухуме сообщили о нарушении энергоснабжения в четырех районах Абхазии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ураган нарушил энергообеспечение на значительной территории Абхазии, энергетики устраняют последствия стихии, сообщает пресс-служба абхазской компании "Черноморэнерго".

По ее данным, из-за урагана в ночь на воскресенье были обесточены населенные пункты в Гудаутском, Гагрском, Очамчырском и Гулрыпшском районах республики (всего в Абхазии семь районов).

По данным диспетчерской службы компании, большинство аварий к полудню удалось устранить, но в части регионов ремонтные работы продолжаются. В некоторые районы электричество подается по временной схеме.

МЧС и коммунальные службы городов республики устраняют последствия заторов на дорогах, возникших из-за падения деревьев.