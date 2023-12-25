Санта-Клаус доставил почти 7 млн подарков, побывав на всех континентах мира
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Санта-Клаус в честь католического Рождества посетил все континенты мира и доставил около 6,7 млн подарков, сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), по традиции отслеживающее его передвижения.
Военные используют системы радиолокационных станций, спутники и истребители для определения местоположения Санта-Клауса.
Согласно онлайн-карте НОРАД, Санта-Клаус побывал в большинстве европейских стран, а также в России, где посетил Москву, Екатеринбург, Якутск и другие города.
Он также совершил поездку в Австралию и Африку, побывал в Северной и Южной Америке.
Кроме того, он доставил подарки на американскую антарктическую станцию Мак-Мердо.
В настоящее время он посещает западную часть США.
В соответствии с традицией Санта-Клаус отправился в кругосветное путешествие 24 декабря, в канун западного Рождества. Он передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе - олень Рудольф.
На сайте НОРАД в режиме реального времени показывается путь волшебника.
Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой".
Однако в объявление вкралась опечатка. В результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД), после чего, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта-Клауса.