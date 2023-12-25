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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Санта-Клаус доставил почти 7 млн подарков, побывав на всех континентах мира

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Санта-Клаус в честь католического Рождества посетил все континенты мира и доставил около 6,7 млн подарков, сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), по традиции отслеживающее его передвижения.

Военные используют системы радиолокационных станций, спутники и истребители для определения местоположения Санта-Клауса.

Согласно онлайн-карте НОРАД, Санта-Клаус побывал в большинстве европейских стран, а также в России, где посетил Москву, Екатеринбург, Якутск и другие города.

Он также совершил поездку в Австралию и Африку, побывал в Северной и Южной Америке.

Кроме того, он доставил подарки на американскую антарктическую станцию Мак-Мердо.

В настоящее время он посещает западную часть США.

В соответствии с традицией Санта-Клаус отправился в кругосветное путешествие 24 декабря, в канун западного Рождества. Он передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе - олень Рудольф.

На сайте НОРАД в режиме реального времени показывается путь волшебника.

Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой".

Однако в объявление вкралась опечатка. В результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД), после чего, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта-Клауса.

США Санта-Клаус
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