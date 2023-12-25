Новым председателем ЕЭК планируют утвердить экс-премьера Казахстана Сагинтаева

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Новым председателем Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со следующего года станет министр по экономике и финансовой политике ЕЭК, в прошлом премьер-министр и руководитель администрации президента Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

О том, что его кандидатуру планируется утвердить на заседании Высшего Евразийского эконмического совета в понедельник, сообщил, открывая заседание, президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы поприветствовать заступающего с 1 февраля 2024 года на пост главы коллегии господина Сагинтаева - мы его хорошо очень знаем, который уже работал членом ЕЭК и, уверен, энергично и без раскачки примется за свои новые обязанности. Он был и в администрации президента Казахстана, и был председателем правительства, премьер-министром Казахстана", - сказал президент РФ.

"К нашему заседанию подготовлены проекты решений об обновлении состава коллегии Евразийской экономической комиссии и суда ЕврАзЭС. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех действующих членов коллегии, судей и особенно председателя коллегии Михаила Владимировича Мясниковича за весомый вклад в развитие Евразийского экономического союза. Он действительно многое сделал, чтобы комиссия работала ритмично, эффективно", - отметил Путин.

Председатель ЕЭК утверждается на четыре года по предложению одной из стран-участниц ЕАЭС в алфавитном порядке. Нынешний глава комиссии, в прошлом премьер-министр и председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович был выдвинут Белоруссией и утвержден на свой пост в 2019 году, к исполнению полномочий он приступил с февраля 2020 года.

На следующий четырехлетний период кандидатуру председателя ЕЭК предлагает Казахстан, она должна быть согласована всеми участницами союза.

Сагинтаев родился в 1963 году. Он работает в ЕЭК с 1 июня 2022 года, когда пришел в комиссию на пост министра по экономике и финансовой политике. До этого с 2019 по 2022 год являлся акимом Алма-Аты, в 2019 году руководил администрацией президента Казахстана, являлся госсекретарем страны, с 2016 по 2019 год возглавлял казахстанское правительство.