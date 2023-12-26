Tongwei построит завод по выпуску кремния для солнечной энергетики за $3,9 млрд

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Ведущий китайский поставщик кремния для солнечной энергетики Tongwei планирует инвестировать 28 млрд юаней ($3,9 млрд) в расширение производственных мощностей, несмотря на избыточные мощности фотоэлектрической отрасли, пишет издание Yicai.

Компания построит завод по производству кремния в городе Ордос автономного района Внутренняя Монголия, богатого сырьем и энергоресурсами. Предприятие будет строиться в два этапа, продолжительность каждого из которых составит от 15 до 18 месяцев, сообщили в Tongwei.

Первая очередь, как ожидается, будет завершена и введена в эксплуатацию до конца 2025 года. Производственные мощности составят 200 тыс. тонн поликремниевых материалов высокой чистоты и 200 тыс. тонн сырья для промышленной кремниевой продукции в год. Общий объем инвестиций оценивается в 13-14 млрд юаней.

Вторая очередь строительства начнется в зависимости от рыночных условий и будет иметь годовую мощность в 200 тыс. тонн и 300 тыс. тонн соответственно.

Компания назвала свое предприятие "зеленым", не уточнив при этом на каком виде энергии оно будет работать.

У Tongwei есть три базы по производству кристаллического кремния высокой чистоты в провинциях Сычуань и Юньнань, а также в городе Баотоу во Внутренней Монголии. Компания выпустила в январе-сентябре около 280 тыс. тонн кремния, что на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом выручка выросла всего на 9,2%, а чистая прибыль упала на 25%, в том числе из-за снижения цен на продукцию.

Котировки акций Tongwei выросли на 0,2% по итогам торгов во вторник на Шанхайской фондовой бирже.