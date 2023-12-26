Двое сотрудников посольства Франции в Баку объявлены персонами нон грата

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Двое сотрудников посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон грата, им предписано в течение 48 часов покинуть страну, сообщает МИД Азербайджана во вторник.

В сообщении отмечается, что сегодня во внешнеполитическое ведомство была вызвана посол Франции в Баку Анн Буайон.

"До сведения посла Франции было доведено, что двое сотрудников посольства Франции были объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата из-за их деятельности, не совместимой с дипломатическим статусом и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Соответствующая нота была представлена французской стороне.

Отношения между Баку и Парижем в последние годы переживают острый кризис. Власти Азербайджана неоднократно заявляли, что руководство Франции в лице президента страны, главы МИД занимают откровенную антиазербайджанскую позицию, проводят политику, направленную на дестабилизацию на Южном Кавказе, в том числе занимаются поставками вооружения Армении. Кроме этого, Баку обвиняет Париж в попытках сорвать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.