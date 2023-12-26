Китай вывел на орбиту два навигационных спутника системы Beidou

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" во вторник успешно вывела на орбиту два спутника для пополнения орбитальной группировки навигационной системы Beidou, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"В 11:26 по Пекинскому времени (06:26 по московскому времени) ракета-носитель "Чанчжэн-3B" была запущена с космодрома Сичан и успешно вывела на намеченную орбиту 57-й и 58-й навигационные спутники Beidou", - говорится в сообщении корпорации.

По данным корпорации, выведенные на орбиту аппараты были разработаны Китайской академией космических технологий (CAST). Они будут выполнять роль резервных спутников для аппаратов третьего поколения Beidou - их задача поддерживать стабильную и беспрерывную работу системы в случае выхода из строя других спутников.

Система Beidou входит в четвёрку глобальных спутниковых навигационных систем, которая предоставляет коммерческие услуги клиентам по всему миру. Её формирование началось в 2000 году с выведения на орбиту аппаратов первого поколения Beidou-1, которые покрывали внутренние нужды Китая в передаче кратких сообщений между пользователями и в высокоточном местоопределении.

В настоящий момент Китай нацелен на пополнение группировки спутниками третьего поколения, которые смогут обеспечивать высокую точность позиционирования, поддерживать глобальную и региональную передачу кратких сообщений и определять координаты цели.

Также аппараты третьего поколения планируется использовать для создания глобальной системы оповещения в случае возникновения катастроф и системы поиска и спасения людей по всему миру.