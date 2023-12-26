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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Тайвань с января расширит ограничения на экспорт товаров в РФ и Белоруссию

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Тайвань с января расширит ограничения на экспорт товаров в Белоруссию и Россию, сообщило во вторник тайваньское Минэкономики.

"В целях осуществления международного сотрудничества и предотвращения экспорта высокотехнологичных товаров для военных целей министерство экономики сегодня пересмотрело соответствующие правила... В соответствии с (действиями - ИФ) ЕС, США и другими дружественными странами, расширен объем ограничений в отношении экспорта в Россию и Белоруссию", - говорится в сообщении.

В Минэкономики Тайваня сообщили, что речь идет о 45 наименованиях товаров. Уточняется, что для определения таких товаров используется "совместный высокоприоритетный список электронных и механических деталей и оборудования, которые широко используются в коммерческих целях, но могут быть использованы для производства боевого оружия". "Недавно Европейский союз, США и другие наши международные союзники собрали обломки оружия с поля боя на Украине", результатом чего стало составление этого списка, поясняется в сообщении.

"Министерство экономики продолжает вести переговоры с профсоюзами и производителями для информирования о расширении экспортного контроля и предоставило производителям 30-дневный буферный период для подготовки к ситуации, а соответствующие правила будут официально введены в действие 25 января", - говорится в сообщении.

Тайвань Белоруссия
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