Первая ступень Falcon 9 упала на морскую платформу при транспортировке в порт

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 в ходе транспортировки на морской платформе в порт во Флориде упала на ее палубу и развалилась на две части. Об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX в соцсети X.

Эта ступень использовалась для осуществленного 23 декабря запуска новой партии интернет-спутников Starlink. После успешной управляемой вертикальной посадки на плавучую платформу-дрон в Атлантике примерно в 600 км от космодрома ее на этой неделе планировалось доставить в порт во Флориде.

"Во время транспортировки носитель упал на палубу плавучей платформы-дрона из-за сильного ветра и волнения", - говорится в сообщении компании. Нижняя часть с двигателями осталась на палубе, другая упала в Атлантику.

При этом отмечается, что новые первые ступени ракет Falcon 9 имеют усовершенствованные посадочные опоры, позволяющие при необходимости самовыравнивать положение носителя после посадки и предотвращать такие проблемы.

Эта первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 использовалась для запусков в 19-й раз, пишет Americaspace.