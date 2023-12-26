Израиль прекратит "автоматически" выдавать визы сотрудникам ООН

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Израиль перестанет автоматически одобрять заявки на выдачу виз сотрудникам ООН, при принятии решений будет рассматривать каждый случай. Об этом заявил во вторник представитель израильского правительства Эйлон Леви.

"МИД объявил, что заявки на выдачу виз от работников ООН больше не будут одобрять автоматически. Вместо этого их будут рассматривать на индивидуальной основе", - сказал Леви в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

При этом он отметил, что "Израиль перестанет работать с теми, кто сотрудничает с пропагандистской машиной террористического режима ХАМАС".

"Мы призываем наших союзников сделать то же самое и выступить за элементарную порядочность в глобальных институтах, которые должны служить международной безопасности, а не подрывать ее", - добавил Леви.

Ранее в декабре президент США Джо Байден отмечал, что Израиль теряет международную поддержку, и его премьеру Биньямину Нетаньяху необходимо сменить правительство, чтобы урегулировать палестинскую проблему.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что осуществленная 7 октября атака группировки ХАМАС не может стать оправданием для Израиля в его действиях в секторе Газа, которые представляют собой "коллективное наказание палестинского народа".

По словам генсека, запуски ХАМАС ракет в сторону Израиля и "использование группировкой гражданских лиц в качестве "живого щита" в нарушение законов военного времени не освобождает Израиль от ответственности за его собственные нарушения закона".

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.