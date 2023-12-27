Южная Корея ввела санкции против восьми граждан КНДР

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Южная Корея ввела санкции в отношении восьми граждан КНДР, включая главу шпионского агентства Северной Кореи, за незаконную торговлю оружием и киберактивность, сообщает "Ренхап".

Глава разведывательного бюро Ри Чан Хо был включен в санкционный список за руководство разведывательным агентством, которое, как полагают, стоит за крупными кибератаками Северной Кореи, возглавляемыми такими хакерскими группами, как Kimsuky, Lazarus и Andariel.

Глава Beijing New Technology Пак Ен Хан обвиняется в торговле оружием от имени северокорейской Mining Development Trading Corp.

Бывший третий секретарь посольства Северной Кореи в Китае Юн Чхоль попал в санкционный список за участие в торговле литием-6 - ключевым материалом для ядерного оружия, торговля которого запрещена СБ ООН.

Остальные пятеро попавших под санкции - сотрудники компании Pan Systems Pyongyang, занимающейся торговлей оружием.

Как заявили в МИД Южной Кореи, все организации, к которым принадлежат эти восемь человек, уже подверглись санкциям СБ ООН и правительства Южной Кореи.

"Мы ясно дали понять, что провокации Северной Кореи будут иметь свою цену", - заявили в министерстве.

"Мы продолжим тесно сотрудничать с международным сообществом, включая Соединенные Штаты и Японию, чтобы помочь Северной Корее осознать это, прекратить провокации и возобновить переговоры о денуклеаризации", - добавили в ведомстве.