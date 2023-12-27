Ночная торговля акциями США выросла благодаря азиатским розничным инвесторам

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Активность торговли акциями в так называемый ночной период с 20:00 до 4:00 по восточному времени (4:00-12:00 по Москве), по данным американских брокеров и торговых платформ, резко возросла в этом году. Это обусловлено спросом со стороны мелких инвесторов в Азии и Европе, пишет Financial Times.

Сдвиг произошел после того, как фондовый индекс S&P 500 вырос почти на четверть и приблизился к историческому максимуму. Кроме того, в США по-прежнему проходят первичные размещения компаний со всего мира, что подчеркивает позицию Нью-Йорка как мирового центра торговли акциями.

Средний оборот торгов на Blue Ocean Technologies в декабре составлял 28 млн бумаг, что в 55 раз выше показателя за тот же период прошлого года. При этом в ходе рекордной сессии в начале месяца объем торгов достиг 40,6 млн акций на сумму $405 млн. Blue Ocean, которая была запущена в июне 2021 года, является основной регулируемой площадкой для торговли отдельными акциями США в ночное время.

"Мир изменился из-за пандемии и круглосуточной криптовалютной торговли. Теперь у всех есть инфраструктура и поддержка, чтобы вести торговлю в ночное время, - отмечает главный исполнительный директор Blue Ocean Брайан Хиндман. - И для многих наших подписчиков это вообще не ночь. На самом деле это их дневное время".

Безусловно, объемы торгов на Blue Ocean несопоставимы с оборотами таких бирж, как Nasdaq и NYSE, на которых ежедневно торгуются около 3,5 трлн акций.

Однако рост "ночных" оборотов потенциально сигнализирует о начале превращения рынка акций США в такой же, как рынки гособлигаций, валют и фьючерсов на основные фондовые индексы, которыми можно торговать более или менее круглосуточно с понедельника по пятницу. Исторически активность торговли акциями отдельных компаний как в США, так и на фондовых рынках других стран мира в большей степени была привязана к часам работы фондовых бирж.

По словам главы Blue Ocean, в ноябре торговалось более 4 тыс. различных акций. Это является признаком того, что интерес инвесторов выходит за рамки крупнейших компаний, таких как Apple или Microsoft.

Онлайн-брокер Robinhood Markets в июне первым предоставил розничным инвесторам возможность ночной торговли акциями отдельных компаний. Спустя несколько недель Interactive Brokers начал предлагать свыше 10 тыс. акций для торговли ночью.

Blue Ocean заявила, что ведет переговоры с другими брокерами в США и за рубежом о предложении своих услуг. Около 70% торгов на площадке приходится на азиатских клиентов, поскольку Blue Ocean работает с брокерами в Гонконге и Южной Корее. Кроме того, торговая площадка выстраивает бизнес в Японии после того, как Токийская фондовая биржа в сентябре приобрела 5%-ную долю в Blue Ocean.