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В Германии на 82-м году жизни скончался политик Вольфганг Шойбле

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Германии в возрасте 81 года ушел из жизни один из авторитетнейших политиков, занимавший в разные годы должности спикера бундестага, министра финансов и главы МВД, Вольфганг Шойбле, сообщает в среду Associated Press.

Шойбле скончался накануне вечером, об этом его семья сообщила немецким СМИ в среду.

Этого немецкого политика запомнят как сторонника единой Европы и государственного деятеля, сыгравшего важную роль в объединении Германии. После падения Берлинской стены он представлял делегацию ФРГ на переговорах с ГДР, которые завершились подписанием Договора об объединении Германии в августе 1990 года.

Шойбле, представлявший партию Христианско-демократический союз, в начале своей политической карьеры стал депутатом немецкого парламента в 1972 году, а на ее закате - с 2017 по 2021 год - был спикером бундестага.

С 1984 по 1989 год Шойбле при канцлере Гельмуте Коле был министром по особым поручениям ФРГ, а затем, с 1989 года по 1991 - министром внутренних дел Германии. Эту должность он вновь занял спустя несколько лет, во время пребывания на посту главы правительства Ангелы Меркель - с 2005 по 2009 год.

Затем с 2009 по 2017 год Шойбле работал министром финансов, после чего вернулся в бундестаг и занимал там должность спикера до завершения политической карьеры в 2021 году.

Шойбле пережил многочисленные драматические события не только в политике, но и в собственной жизни: в 1990 году он стал жертвой нападения психически нездорового человека на митинге и с тех пор оставался парализованным в инвалидном кресле.

Тем не менее, это событие не помешало ему заниматься политикой до конца своих дней. В день его 70-летнего юбилея Ангела Меркель назвала его "архитектором немецкого единства и стабильной еврозоны".

Хроника 05 января 2019 года – 27 декабря 2023 годаУмершие знаменитости
Вольфганг Шойбле Германия
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