Китай снизил производство хлопка на 6,1% в 2023 г. из-за неблагоприятной погоды

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Китай в 2023 году сократил производство хлопка на 6,1% - до 5,618 млн тонн, по данным Главного статистического управления страны.

Это было обусловлено неблагоприятными погодными условиями.

Общая площадь хлопковых полей страны уменьшилась в этом году на 7,1% и составила 6,9 млн акров (2,788 млн га). При этом урожайность выросла на 1,1% - до 134,3 килограмма с акра.

Как сообщалось, общий объем производства хлопка в КНР по итогам 2022 года увеличился на 4,3% - до 5,98 млн тонн.