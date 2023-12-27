Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Казахстан согласовал план российских запусков с Байконура на 2024 год

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана согласовало представленный российским МИД стороной план запусков космических аппаратов с космодрома Байконур на 2024 год. Об этом говорится в официально опубликованном постановлении.

Этим же постановлением МИД Казахстана поручено до 30 декабря 2023 года направить ответное заключение российской стороне по дипломатическим каналам. Нота российского МИД с запросом согласования графика поступила 2 ноября.

Космодром и город Байконур вместе образуют комплекс Байконур, состоящий из 15 стартовых комплексов девяти типов для запусков ракет-носителей, четырех пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК) и прочей инфраструктуры. Россия арендует у Казахстана этот комплекс на срок до 2050 года.

В Байконуре действует российская администрация. У Казахстана в Байконуре работают представительства министерств и ведомств, а также спецпредставитель президента.

Байконур Казахстан МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Умершие знаменитости

В Германии на 82-м году жизни скончался политик Вольфганг Шойбле

Бжания ратифицировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

Что случилось этой ночью: среда, 27 декабря

Американские чиновники обсудили с израильским министром операцию в Газе

Американские чиновники обсудили с израильским министром операцию в Газе

ЕС готовит резервный план поддержки Украины на сумму 20 млрд евро

ЕС готовит резервный план поддержки Украины на сумму 20 млрд евро

Пашинян и Алиев в Санкт-Петербурге обсудили мирный процесс

Пашинян и Алиев в Санкт-Петербурге обсудили мирный процесс

Что произошло за день: вторник, 26 декабря

Комитет турецкого парламента одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Комитет турецкого парламента одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

В турецком парламенте возобновили обсуждение заявки Швеции на членство в НАТО

В Кремле сообщили, что Алиев и Пашинян готовы к выходу на мирный договор

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });