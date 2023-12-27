Казахстан согласовал план российских запусков с Байконура на 2024 год

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана согласовало представленный российским МИД стороной план запусков космических аппаратов с космодрома Байконур на 2024 год. Об этом говорится в официально опубликованном постановлении.

Этим же постановлением МИД Казахстана поручено до 30 декабря 2023 года направить ответное заключение российской стороне по дипломатическим каналам. Нота российского МИД с запросом согласования графика поступила 2 ноября.

Космодром и город Байконур вместе образуют комплекс Байконур, состоящий из 15 стартовых комплексов девяти типов для запусков ракет-носителей, четырех пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК) и прочей инфраструктуры. Россия арендует у Казахстана этот комплекс на срок до 2050 года.

В Байконуре действует российская администрация. У Казахстана в Байконуре работают представительства министерств и ведомств, а также спецпредставитель президента.