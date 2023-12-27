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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

FT отметила сложности с выводом продаж данных в Китае с теневого рынка

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Китайские компании в отсутствие четких стимулов продолжают торговать данными преимущественно вне созданных для этого властями специальных площадок, пишет Financial Times со ссылкой на отраслевых инсайдеров и экспертов.

"Мы испытываем трудности с привлечением участников на площадку", - сказал изданию сотрудник одной из государственных бирж данных.

Официальные биржи в Гуйяне, Шанхае и Пекине предлагают субсидии новым участникам. Тем не менее компании по-прежнему не спешат прибегать к их услугам, опасаясь нарушить законодательные ограничения на продажу потребительских данных, отмечает глава отдела технической политики консалтинговой компании Trivium China Кендра Шефер. По словам Шефер, централизованными площадками пользуются в основном органы власти и госкомпании.

Шанхайская биржа данных (Shanghai Data Exchange) прогнозирует, что к 2025 году лишь 10% данных будут реализовываться на официальных площадках, при этом к концу десятилетия объемы торговли данными в КНР вырастут до 516 млрд юаней ($72,5 млрд) с 88 млрд юаней в 2022 году.

Всего региональные власти открыли 48 бирж данных в Китае. На таких площадках органы власти, государственные и частные компании могут покупать и продавать данные обо всем - от погоды до движения транспорта.

Пекин рассчитывает, что данные позволят бизнесу повысить свою эффективность, и в 2020 году объявил их национальным приоритетом, напоминает FT.

Пекин Шанхай Китай Гуйян Trivium China
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