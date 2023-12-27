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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Умер бывший глава Еврокомиссии Жак Делор

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Экс-министр экономики Франции и бывший председатель Европейской комиссии Жак Делор ушел из жизни в среду в возрасте 98 лет, сообщают французские СМИ со ссылкой на его дочь, мэра города Лилль Мартин Обри.

"Он скончался сегодня утром у себя дома в Париже во сне", - приводят СМИ слова Обри.

Делор в 1973 году вступил в Социалистическую партию Франции. В 1979-1981 годах был депутатом Европейского парламента. В 1981-1984 годах - министром экономики и финансов в правительстве Пьера Моруа при президенте Франсуа Миттеране.

В течение 10 лет, с 1985 по 1995 год, возглавлял Европейскую комиссию.

С именем Делора связывают наиболее конструктивный этап европейской интеграции. При его участии началось создание единого европейского внутреннего рынка, был усовершенствован процесс принятия решений в институтах сообщества, заложены основы для создания единой европейской валюты.

Его также считают одним из архитекторов Шенгенского пространства, европейской образовательной программы Erasmus, реформы единой сельскохозяйственной политики ЕС.

В 1995 году, будучи, по данным опросов, фаворитом в избирательной президентской кампании, Делор публично, в прямом эфире телевидения, отказался от участия в выборах.

Франция Жак Делор Европейская комиссия
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